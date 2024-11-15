Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde ateş açılmıştı: Ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:00

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:07

Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İsrail Konsolosluğu önüne gelen A.Ş (33) isimli bir kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için pompalı tüfekle havaya ateş açmış, uzun süre direnen eylemci, özel harekat polislerinin uyarı ateşi sonrası teslim olmuştu.

Gözaltına alınan eylemci, Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği’ne götürülmüştü.

ÜZERİNDEN 1 POMPALI TÜFEK, 1 PALA, 3 ŞARJÖR VE 4 FİŞEK ÇIKTI

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, A.Ş.’nin üzerinden 1 pompalı tüfek, 1 pala, 3 şarjör ve 4 fişek çıktığı öğrenildi. Şüphelinin Filistin olaylarını protesto etmek için konsolosluğun yakınına geldiği, protesto amacıyla havaya ateş ettiği tespit edildi.

Öte yandan A.Ş’nin "6136 SKM, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve intihara teşebbüs" suçlarından 7 kaydı olduğu belirlenirken, olaya ilişkin incelemelinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.