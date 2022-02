Beslenme çantası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler

09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:05

Pandemi nedeniyle çocuklarına maske, mesafe ve hijyen kurallarını aşılamaya çalışan veliler, bir yandan da hem çocuklarının gelişimi için hem de bağışıklık sistemi için çocuklarının beslenmesine dikkat etmek ister. Özellikle okula giden çocukların, okuldaki beslenmesine dikkat etmek için beslenme çantası hazırlamak durumunda. Peki çocuklara nasıl bir beslenme çantası hazırlanmalı?

Çocuklar için okul çağı, gelişmenin hızlı olduğu, ev dışında yemek yemeye başladığı, arkadaşları ile birlikte beslendiği ve beslenme alışkanlığının oluşmaya başladığı dönemdir. Uzmanlara göre sağlıklı beslenme çocukların sadece fiziksel gelişimleri için değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimi için de önemli olduğunu söylerler. Dengesiz ve yetersiz beslenmenin çocuklarda öğrenme güçlüğüne, odaklanma süresinin kısılmasına, algılama güçlüğüne ve neticesinde okulda başarısının düştüğüne işaret eder.

Eğer okulda çocuklara verilen bir beslenme hizmeti yoksa, burada iş velilere düşer. Okul kantininden beslenmek zorunda olan öğrencilerin yanlış beslenme alışkanlıkları edinilmesi ve gelişiminin etkilenmesi kaçınılmaz. Bu nedenle veliler, çocuklarına beslenme alışkanlığını etkileyecek ve gelişimini destekleyecek besinler içeren öğünler hazırlamalı. Peki, beslenme çantasında neler olmalı?

Süt, ayran ve yoğurt

Çocukların kemik ve diş sağlığı gelişimi için hayvansal protein ve kalsiyum oldukça önemlidir. Sinir ve kas fonksiyonlarının gelişmesi, kanın pıhtılaşması, besinleri enerjiye dönüştüren enzimlerin aktivitesinin artması için süt ve süt ürünlerinin tüketimi çok önemlidir. Çocukların günlük alması gereken kalsiyum miktarı 1000 mg olmalıdır. Bu yüzden çocuklara beslenme çantası hazırlarken mutlaka 1 porsiyon süt ya da süt ürünleri bulundurmak gerekiyor.

Kuru meyveler

Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, yaban mersini, kuru erik gibi kuru meyveler çocukların hem enerji ihtiyacını karşılayan, hem de diğer tatlı ürünlere yönelmesini azaltan besinlerdir. Ayrıca kuru meyvelerin içerisinde çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineraller bol miktarda bulunur. Fakat, tüketilen miktar oldukça önemlidir. Çocukların beslenme çantalarına bir avuç kadar kuru meyve koymak oldukça idealdir.

Kuruyemişler

Kuruyemişler de tıpkı kuru meyveler gibi dozuna dikkat edilmesi gereken besin türleridir. Bu nedenle ortalama 20 adet kuruyemişin beslenme çantasında idealdir. Fazla tüketilen kuruyemiş çocuklarda kilo alımına sebep olabilir. Sürekli aynı kuruyemişi beslenme çantasına koymak da yapılmaması gerekenler arasında. Özellikle fındık, badem ve ceviz gibi kuruyemişlerden her birini, farklı olarak her gün beslenme çantasına koymak idealdir. Bu sayede her gün farklı yağ asitlerini almasını sağlayabilirsiniz.

Meyve ya da meyve suları

Mevsimine uygun meyveler ve bu meyvelerin taze sıkılmış suları da beslenme açısından oldukça önemli. Bu meyveler vitamin deposudur ve çocukların bağışıklık sistemlerini destekleyerek hasta olmalarını zorlaştırırlar. Sürekli olmasa da arada çocukların beslenme çantalarına meyve ya da taze sıkılmış meyve sularının konulması, çocukların sağlıklı beslenmeleri için önemlidir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken şey ise sadece meyve suyu konmaması, arada meyvenin kendisinin de konmasıdır. Sadece meyve suyu çocuklarda insülin direncinin düşmesine neden olacaktır.

Sandviç türleri

Evde kendinizin hazırlamış olduğu sandviçler çocuklar için oldukça cazip alternatiflerdir. Besin değeri yüksek sandviçler için, hazırlamış olduğunuz sandviçin içinde hayvansal gıda olması oldukça önemlidir. Hayvansal ürünler için peynir türleri, ton balığı, köfte ya da ızgara tavuk gibi besinler kullanılabilir. Aynı sandviç içerisinde sebze türleri de konulması besin değerini yükseltecektir. Domates, marul, roka, maydanoz gibi yeşilliklere yer verilebilir. Sandviç hazırlarken beyaz ekmek yerine tam buğdaylı ya da çavdarlı ekmekler tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Evde yapılan kekler

Okul çağındaki çocukların genel olarak dışarıda satılan şekerli yiyecekleri olan meyili bilinir. Bu sağlıksız gıdalara olan isteği bastırmak için evde hazırlanan kekler çocukların bu isteğini bastırabilir. Ev yapımı kekler ile hem çocuğun ihtiyacı olan enerji sağlanabilir, hem de içine konulacak malzemeler ile besin değerleri yükseltilebilir. Tarçınlı, havuçlu, ıspanaklı, cevizli kekler yapılarak hem tatlı ihtiyacı karşılanabilir, hem de yüksek besin değeri olan bir gıda tüketilmiş olur. Bu, aynı zamanda çocuğun uzun yıllar sürecek damak tadı zevkini de belirleyecektir.

Su

Çocuklarda su içme alışkanlığı çok önemlidir. Bu nedenle çocuklara hazırlanacak beslenme çantalarına mutlaka su bulundurulması gerekiyor.