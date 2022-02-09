Beslenme çantası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler
Çocuklarının beslenmesine önem veren velilerin beslenme çantası hazırlaması konusunda kafası karışık. Çocuklara beslenme önerileri veren uzmanlara göre beslenme çantası nasıl hazırlanmalı?
Pandemi nedeniyle çocuklarına
maske, mesafe ve hijyen kurallarını aşılamaya çalışan veliler, bir yandan da
hem çocuklarının gelişimi için hem de bağışıklık sistemi için çocuklarının
beslenmesine dikkat etmek ister. Özellikle okula giden çocukların, okuldaki
beslenmesine dikkat etmek için beslenme çantası hazırlamak durumunda. Peki
çocuklara nasıl bir beslenme çantası hazırlanmalı?
Çocuklar için okul çağı, gelişmenin
hızlı olduğu, ev dışında yemek yemeye başladığı, arkadaşları ile birlikte
beslendiği ve beslenme alışkanlığının oluşmaya başladığı dönemdir. Uzmanlara
göre sağlıklı beslenme çocukların sadece fiziksel gelişimleri için değil, aynı
zamanda sosyal ve duygusal gelişimi için de önemli olduğunu söylerler. Dengesiz
ve yetersiz beslenmenin çocuklarda öğrenme güçlüğüne, odaklanma süresinin
kısılmasına, algılama güçlüğüne ve neticesinde okulda başarısının düştüğüne
işaret eder.
Eğer okulda çocuklara verilen bir
beslenme hizmeti yoksa, burada iş velilere düşer. Okul kantininden beslenmek
zorunda olan öğrencilerin yanlış beslenme alışkanlıkları edinilmesi ve
gelişiminin etkilenmesi kaçınılmaz. Bu nedenle veliler, çocuklarına beslenme
alışkanlığını etkileyecek ve gelişimini destekleyecek besinler içeren öğünler
hazırlamalı. Peki, beslenme çantasında neler olmalı?
Süt, ayran ve yoğurt
Çocukların kemik ve diş sağlığı
gelişimi için hayvansal protein ve kalsiyum oldukça önemlidir. Sinir ve kas
fonksiyonlarının gelişmesi, kanın pıhtılaşması, besinleri enerjiye dönüştüren
enzimlerin aktivitesinin artması için süt ve süt ürünlerinin tüketimi çok
önemlidir. Çocukların günlük alması gereken kalsiyum miktarı 1000 mg olmalıdır.
Bu yüzden çocuklara beslenme çantası hazırlarken mutlaka 1 porsiyon süt ya da
süt ürünleri bulundurmak gerekiyor.
Kuru meyveler
Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru
incir, yaban mersini, kuru erik gibi kuru meyveler çocukların hem enerji
ihtiyacını karşılayan, hem de diğer tatlı ürünlere yönelmesini azaltan
besinlerdir. Ayrıca kuru meyvelerin içerisinde çocukların bağışıklık sistemini
güçlendiren vitamin ve mineraller bol miktarda bulunur. Fakat, tüketilen miktar
oldukça önemlidir. Çocukların beslenme çantalarına bir avuç kadar kuru meyve
koymak oldukça idealdir.
Kuruyemişler
Kuruyemişler de tıpkı kuru
meyveler gibi dozuna dikkat edilmesi gereken besin türleridir. Bu nedenle
ortalama 20 adet kuruyemişin beslenme çantasında idealdir. Fazla tüketilen
kuruyemiş çocuklarda kilo alımına sebep olabilir. Sürekli aynı kuruyemişi
beslenme çantasına koymak da yapılmaması gerekenler arasında. Özellikle fındık,
badem ve ceviz gibi kuruyemişlerden her birini, farklı olarak her gün beslenme
çantasına koymak idealdir. Bu sayede her gün farklı yağ asitlerini almasını
sağlayabilirsiniz.
Meyve ya da meyve suları
Mevsimine uygun meyveler ve bu
meyvelerin taze sıkılmış suları da beslenme açısından oldukça önemli. Bu meyveler
vitamin deposudur ve çocukların bağışıklık sistemlerini destekleyerek hasta
olmalarını zorlaştırırlar. Sürekli olmasa da arada çocukların beslenme
çantalarına meyve ya da taze sıkılmış meyve sularının konulması, çocukların
sağlıklı beslenmeleri için önemlidir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken şey
ise sadece meyve suyu konmaması, arada meyvenin kendisinin de konmasıdır.
Sadece meyve suyu çocuklarda insülin direncinin düşmesine neden olacaktır.
Sandviç türleri
Evde kendinizin hazırlamış olduğu
sandviçler çocuklar için oldukça cazip alternatiflerdir. Besin değeri yüksek
sandviçler için, hazırlamış olduğunuz sandviçin içinde hayvansal gıda olması
oldukça önemlidir. Hayvansal ürünler için peynir türleri, ton balığı, köfte ya
da ızgara tavuk gibi besinler kullanılabilir. Aynı sandviç içerisinde sebze
türleri de konulması besin değerini yükseltecektir. Domates, marul, roka, maydanoz
gibi yeşilliklere yer verilebilir. Sandviç hazırlarken beyaz ekmek yerine tam
buğdaylı ya da çavdarlı ekmekler tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır.
Evde yapılan kekler
Okul çağındaki çocukların genel
olarak dışarıda satılan şekerli yiyecekleri olan meyili bilinir. Bu sağlıksız
gıdalara olan isteği bastırmak için evde hazırlanan kekler çocukların bu
isteğini bastırabilir. Ev yapımı kekler ile hem çocuğun ihtiyacı olan enerji
sağlanabilir, hem de içine konulacak malzemeler ile besin değerleri yükseltilebilir.
Tarçınlı, havuçlu, ıspanaklı, cevizli kekler yapılarak hem tatlı ihtiyacı
karşılanabilir, hem de yüksek besin değeri olan bir gıda tüketilmiş olur. Bu,
aynı zamanda çocuğun uzun yıllar sürecek damak tadı zevkini de belirleyecektir.
Su
Çocuklarda su içme alışkanlığı
çok önemlidir. Bu nedenle çocuklara hazırlanacak beslenme çantalarına mutlaka
su bulundurulması gerekiyor.
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