Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-5 Operasyonu" kapsamında Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan operasyon kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Video Haberler
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
- Antalya'da katliam: 2 çocuğunu öldürdü
- '6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü' iddiası
- Ölüme davetiye çıkaran yolculuk: Sürücüler müdahale etti
- Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı!
- Jandarmadan 'kumar' operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- Yanlış kişiye ödeme yapan bankaya kötü haber
- Mbappe imzayı attı ortalık karıştı!
- 'Bu adamı kim terfi ettirdi?'
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- İstanbul’da kripto şoku: Binlerce lira buhar oldu
- Skandal 'Erdoğan' paylaşımı
- Doktorun mucizevi kurtuluşu: Acilin girişinde yığıldı