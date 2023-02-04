Beton mikseri inşaatta çukura düştü, operatör yaşamını yitirdi

Adana'da inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:16
Beton mikseri inşaatta çukura düştü, operatör yaşamını yitirdi
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Adana'da dün Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, firmaya ait inşaat sahasında çalışan Mehmet Karaoğlu yönetimindeki beton mikseri, yağışla oluşan toprak kayması sonucu temel için açılan çukura düştü.

Yan yatan beton mikserinde Karaoğlu ağır yaralandı.

Karaoğlu sıkıştığı mikserden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Karaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



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