Beton mikseri inşaatta çukura düştü, operatör yaşamını yitirdi
Adana'da inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'da dün Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, firmaya ait inşaat sahasında çalışan Mehmet Karaoğlu yönetimindeki beton mikseri, yağışla oluşan toprak kayması sonucu temel için açılan çukura düştü.
Yan yatan beton mikserinde Karaoğlu ağır yaralandı.
Karaoğlu sıkıştığı mikserden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Karaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- İki parti kafa kafaya!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması