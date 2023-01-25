Bodrum'da istinat duvarı çöktü: Devrilen kepçenin operatörü öldü

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:05

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 17:24

Feci kaza, saat 12.30 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Mervan Öztekin'in kullandığı kepçe, istinat duvarında çalışma yapılırken duvarın aniden çökmesiyle yola devrildi.

KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepçede sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Öztekin'in, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Öztekin’in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kepçenin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.