Beyin kanamasından hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi

Hatay'da evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk (49), memleketi Kilis'te törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:40
Beyin kanamasından hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi
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Hatay'da görevli uzman çavuş Mehmet Cırnavuk, dün evinde beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Cırnavuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk için bugün memleketi Kilis'te tören düzenlendi.

Asri Mezarlık’taki törene Vali Tahir Şahin, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Albay Ümit Çelik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile yakınları katıldı.

Cırnavuk'un cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.


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