Beyin ölümü gerçekleşti: 4 kişiye umut, 2 kişiye ışık oldu

10 Kasım 2022 Perşembe, 17:43

29 yaşındaki erkek hasta 4 gün önce beyin kanaması geçirince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine organ nakil yetkililerinin görüştüğü ailesi, hastanın organlarını bağışlama kararı aldı.

Zamana karşı yarış başladı. Uygun hastalar hızla tespit edildi. Yapılan operasyonla hastanın kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Hastanın korneaları ve bir böbreği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalırken, diğer böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, kalbi Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, karaciğeri ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

“AİLE ÖZVERİ GÖSTERDİ”

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Korgün Ökmen, “4 gün önce beyin kanaması nedeniyle hastanemize kabul ettiğimiz hastamıza tıbbi olarak tüm tedaviyi yapmaya çalıştık. Maalesef beyin ölümü tanısını koyduk. Ailesi çok büyük bir özveri göstererek, organlarını bağışlamayı kabul etti. 6 hastamıza bundan sonraki yaşamlarında umut olmaya devam edecek. Bağışlanan organlar aciliyet sırasına ve belli bir prosedüre göre alıcılara nakledilmek için alınacaklar” dedi.

BURSA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kendi acılarını bir yana bırakıp yaşam bekleyen hastalara umut oldukları için merhumun ailesine teşekkür eden Bursa Bölge Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Yavuz Selim Çınar ise “Bursa bölgesi, tüm Türkiye’de nakil bekleyen hastalarımıza umut olmaya devam ediyor” diye konuştu.