Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 15:00

Yolsuzluk operasyonu nedeniyle tutuklanarak görevden alınan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine geçecek isim için bugün seçim yapıldı. Mecliste CHP'nin 18, AKP'nin 11 ve MHP'nin 2 üyesi bulunuyor. Bu dağılım, CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel'e avantaj sağlarken, AKP'nin adayı Sadullah Hasanoğlu da Cumhur İttifakı'nın desteğini aldı. Peki, Beykoz Belediyesi Başkanvekili adayı Özlem Vural Gürzel kimdir? Özlem Vural Gürzel kaç yaşında, nereli?

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDIR?

Özlem Vural Gürzel 1984 İstanbul doğumlu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak kimyager unvanını almıştır. Üniversite eğitimi sonrasında Londra'da yabancı dil eğitimi almıştır. Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek yerel siyasete adım attı.

Üç dönem Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam kurucu üyeliği, ÇYDD üyeliği ile aktif olarak çalışmalarını da yürüttü.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL ÖZEL HAYATI

Özlem Vural Gürzel, evli ve iki çocuk annesidir.