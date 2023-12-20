Beykoz'da korkutan yangın... Evdekiler gözaltına alındı!
Beykoz'da iki katlı binanın birinci katında çıkan ve üst kata sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis şüphe üzerine yangının çıktığı evdekileri gözaltına aldı.
İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Eti Sokak'ta bulunan iki katlı binada saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.
Binanın birinci katında belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, üst kata sıçradı. Haber verilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Bu sırada alevler binanın tamamını sararken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan olmazken, polis şüphe üzerine yangının çıktığı katta yaşayanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaları sürüyor.
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