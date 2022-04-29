Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yurttaşların yürüyüş yaptığı beton yol önceki akşam denize çöktü. Çökme sırasında sahil bölümünde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Beylikdüzü Gürpınar Sahili yürüyüş yolunda çökme meydana geldi. Sahilde yurttaşların yürüyüş yapıp, oturduğu beton yol önceki akşam denize çöktü. Çökme sırasında sahil bölümünde kimsenin olmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çöken noktanın çevresine duba koyarak önlem aldı. Yaklaşık 50 metre arayla farklı noktalarda çöken yol, havadan görüntülendi.
"YÜRÜYÜŞ YAPAMIYORUZ"
Sekiz yıldır Gürpınar'da yaşayan Mustafa Çolak, "Ben 2014 yılından bu yana Gürpınar'da oturuyorum. Sürekli sahile gidip gelen birisiyim. Yolun üçüncü basamağı zaman zaman dalgalar nedeni ile çöküyordu. İlkbahar geldiği zaman belediye buraya tekrar beton döküyordu. Betonun diğer basamakları kırıldı. Neredeyse yürüyüş yapamıyoruz artık. Bu çöken yerlerin etrafından dolanmak zorunda kalıyoruz" dedi.
"BURASI ENGELLİ ATLAMA PARKURU"
Yürüyüş yolunu engelli atlama parkuruna benzeten Çolak, "Burada yürürken engelli koşu parkurunda gibiyiz. Bir oraya bir buraya atlıyoruz. Çimene, betona çıkıyoruz sürekli. Burası engelli atlama parkuru. Korkuyoruz. Daha güvenli yerlerden yürümeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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