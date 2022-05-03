Beylikdüzü’nde arife günü 5'inci kattan düşen Eyüp bebek hayatını kaybetti
Beylikdüzü’nde, 5'nci kattaki evinin balkonundan yere düşen 2 yaşındaki Eyüp Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 1 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde bulunan sitede yaşandı. 5'inci kattaki evlerinde, annesinin içeride olduğu sırada balkonda oynayan Eyüp Bozkurt (2), buradan yere düştü.
Olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eyüp bebek, çevredeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı. Eyüp Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.
Eyüp bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı.
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