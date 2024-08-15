Beylikdüzü’nde eşiyle tartışan kadın intihara kalkıştı
İstanbul Beylikdüzü’nde henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan S.C. isimli kadın, cama çıktı. Korkuluklara tutunarak aşağı sarkan kadın uzun uğraşların sonucu ikna edilerek aşağıya indirildi.
Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple eşler arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine S.C. isimli kadın cama çıkarak bağırmaya başladı.
Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans geldi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucunda genç kadın çıktığı camdan aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Genç kadının eşi S.C. ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayati bir tehlikesi bulunmadığı öğrenilen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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