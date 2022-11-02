Beylikdüzü'nde iki öğrenci grubu arasında bıçaklı kavga!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:48

Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda, 31 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde; iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında bıçaklanan bir öğrenci bacağından yaralandı.

YURTTAŞLAR ARAYA GİRDİ

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Öğrenciler, yaralı arkadaşları için yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istedi. Güçlükle yürüyen yaralı öğrenciyi gören sürücüler, durmadan uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bir süre kaldırımda bekleyen yaralıya, yoldan geçen hasta nakil ambulansındaki görevliler yardımcı oldu. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgadan sonra öğrencilerin araç sürücülerinden yardım istediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.