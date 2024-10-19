Beylikdüzü'nde panik anları: park halindeki TIR alev alev yandı!
Beylikdüzü'nde park halindeki TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler TIR'ın çekici bölümünün tamamını sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi.
Yakuplu Mahallesi'nde Ambarlı Liman Yolu'nda dün saat 21.00 sıralarında 21 AAY 60 plakalı TIR'ın şoförü Servet Çelebioğlu, Avcılar istikametinde TIR'ı park etti.
Kısa süre sonra TIR'ın far bölümünden duman çıktığını gören vatandaşlar Çelebioğlu'na haber verdi. Çevredekiler, yangın söndürme tüpleri ve kovalarla yangına müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek TIR'ın çekici bölümünü sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi. TIR'ın şoförü Servet Çelebioğlu, “Bir anda alev aldı. Tüplerle, kovalarla müdahale ettik, söndürmeyi başaramadık" dedi.
Etiketler: #beylikdüzü
En Çok Okunan Haberler
-
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- İşletme, iade taleplerini durdurdu
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- Yenidoğan çetesi lideri YouTube programına bile katılmış