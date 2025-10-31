Beyoğlu'nda dehşet: 13 yaşındaki çocuk, arkadaşını boynundan bıçakladı!

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. (13) ve E.D.'nin (13) arasında tartışma çıktı. Olayın ardından dün sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.’nın gelmesini bekledi.

Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı.

Bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOCU ĞUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK, BOYNUNA 2 DİKİŞ ATILDI

Boynuna 2 dikiş atılan M.A.’nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi.

SALDIRGAN ÇOCUK YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.’yi kısa sürede yakaladı.

Emniyete götürülen E.D. hakkında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.