Beyoğlu'nda İSPARK’ta 'ücret' kavgası: Girişte isteyince ortalık karıştı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:27

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:47

Beyoğlu Tepebaşı’nda bulunan İSPARK otoparkında geçen günlerde meydana gelen olayda, kiralık aracıyla İSPARK otoparkına gelen bir kişi, otopark görevlisi tarafından durduruldu.

TARTIŞMA ÇIKTI

İSPARK çalışanı olan şahıs, müşteride girişte para ödemesi yapması gerektiğini belirterek ücret talep etti. Bunun üzerine kiralık araç şirketiyle İSPARK arasında anlaşma olduğunu ve girişte normal şartlarda ücret talep edilmemesi gerektiğini söyleyen müşteri ile İSPARK çalışanı arasında tartışma çıktı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaşananlara sinirlenen otopark görevlisi şahıs, küfür ve tehditlerle müşteriye saldırdı. Ardından o anları cep telefonuyla kayıt altına alan müşterinin telefonunu alarak cebine koydu.

Yaşananlar hem müşterinin cep telefonu kamerası hem de arkadaşlarının kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"BİZE KÜFÜR EDİP TELEFONUMU ZORLA ALIP CEBİNE SOKTU"

Olayla ilgili konuşan Kamil Turaç Öksüz, “Biz aracımızla Tepebaşı İSPARK noktasına geldik. Aracımızı bırakmak için bariyerden geçeceğimiz esnada İSPARK görevlisi arkadaş yanımıza gelerek paranın peşin ödenmesi gerektiğini söyledi. Biz de kalacağımız süreyi bilmeden parayı nasıl alacaksınız dedik. 1 saatten hesaplarız cevabını verdi. Bunun üzerine kamu kuruluşunu zarara uğratmanın sorumluluğunu sorduk. Arkadaş bunları duyduktan sonra bize küfürler etmeye başladı. Ben de o esnada bana ettiği küfürler ve arabama yaptığı saldırıları kaydettim. Olay esnasında şahıs, benim telefonumu da zorla alarak cebine koydu. Şikayetimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. O tarihten bu yana bize halen bir geri dönüş yapılmadı” dedi.