Şahinkaya Kanyonu'nda orman yangını

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını meydana geldi.

IHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:27
Şahinkaya Kanyonu'nda orman yangını
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Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına arazi şartları nedeniyle karadan güçlükle ulaşıldı. Yangına 1 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi.

Yangının yıldırım düşmesi sonucu başladığını belirten Vezirköprü Orman İşleme Müdürü Mecit Koçak, “Yangının çıktığı alan kayalık ve sarp bir arazi. Karadan müdahale olanağı kısıtlı olduğu için söndürme çalışmalarına bakanlığa bağlı 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle yapıldı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla yangına havadan müdahaleye ara verildi. Yangın bölgesinde yağmur yağıyor. Bu yangının yayılması açısından önemli. Bölgede ekiplerimiz gece boyu çalışmaya devam etti" dedi.


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