Beyoğlu’nda Masonlar Büyük Locası Derneği'nde yangın!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, mutfakta hasar oluştu.

Beyoğlu’nda Masonlar Büyük Locası Derneği'nde yangın!
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:49

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Tomtom Mahallesi’ndeki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, derneğin restoran bölümündeki mutfağı kısmında yangın çıktı. Binadan dumanların çıktığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü.

Mutfakta hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Etiketler: #dernek #mason #Yangın

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