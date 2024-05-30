Beyoğlu’ndaki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Eski sevgilisi nişanlanınca otobüsle gelip katletmiş!

Beyoğlu Hasköy’de bir kadının sokak ortasında öldürüldüğü saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Genç kızın 10 yıldır birlikte olduğu şahıstan 5 sene önce ayrıldığı, şahsın ise kızın başkasıyla nişanlandığını öğrenince otobüsle İstanbul’a geldiği ortaya çıktı. Evin önüne gelen şahsın genç kızı işe giderken silahla alıkoyduğu, daha sonra aralarında kavga çıktığı ve şahsın kızı başından vurduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:09
Beyoğlu’ndaki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Eski sevgilisi nişanlanınca otobüsle gelip katletmiş!
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Beyoğlu Hasköy’de saat 08.30 sıralarında meydana gören olayda Özgür Kemal Akdemir (31), sabah saatlerinde tartıştığı eski sevgilisi Başak Tekin’i sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürmüş, kendisini de başından vurması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 

DEHŞETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Akdemir ile Tekin’in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin’in Akdemir’i uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi. Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin’i, Akdemir’in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı. Bu süreçte Başak Tekin’in nişanlandığını duyan Akdemir’in, dün akşam Erzincan’dan otobüse binip sabah İstanbul’a geldiği öğrenildi.

NİŞANLANDIĞINI ÖĞRENİNCE SİLAHLA GELMİŞ

Olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin’in adresine giden Akdemir’in işe giden kadının silahla önünü kestiği ortaya çıktı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Özgür Kemal Akdemir’in “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Ağır yaralı şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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