Beyoğlu'ndaki tarihi Gueive Han'da yangın! Bir kişi mahsur kaldı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 05:40

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:30

Beyoğlu'nda gece saat 04.00 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi, Ömerhayyam Caddesi'nde bulunan 5 katlı tarihi Gueive Han'ın giriş katında bulunan nalbur dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı. Yangını gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ MAHSUR KALDI

İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan ise üst katlarda mahsur kalan bir kişiyi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden tahliye ederek kurtardı.

BÜYÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu hanı saran alevler söndürüldü. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmazken tarihi yapıda büyük çapta hasar oluştu.