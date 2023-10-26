Beyoğlu'ndaki tarihi Gueive Han'da yangın! Bir kişi mahsur kaldı
İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Gueive Han da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan bir kişiyi kurtarırken yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Beyoğlu'nda gece saat 04.00 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi, Ömerhayyam Caddesi'nde bulunan 5 katlı tarihi Gueive Han'ın giriş katında bulunan nalbur dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı. Yangını gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ MAHSUR KALDI
İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan ise üst katlarda mahsur kalan bir kişiyi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden tahliye ederek kurtardı.
BÜYÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu hanı saran alevler söndürüldü. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmazken tarihi yapıda büyük çapta hasar oluştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!