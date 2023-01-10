Beyzanur'un ölümü davasında eşine beraat kararı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 17:53

Güncelleme: 10.01.2023 - 17:53

İzmit'in Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Mart 2021'de meydana gelen olayda, üç ay önce evlendiği Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil'i aradı. Eve gelen sağlık ekibinin Beyzanur'un ölümünü şüpheli bulmasıyla Fidan, polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinde; Beyzanur Fidan'ın, olay öncesi eşine, 'Ölürsem gökyüzüne bakıp güleceksin. Söz ver. Ben gidiciyim hissediyorum. Merak etme, rüyalarda buluşuruz sevgilim' yazılı mesajlar gönderdiği ve olayın 1 gün öncesinde internetten intihar yöntemlerini araştırdığı tespit edildi.

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Ömer Fidan, daha önce görülen duruşmalarda, "Ben odaya girdiğimde eşim hemen kapının önünde yatıyordu. Bir tane bornoz ipi boynunda duruyordu. İp gevşek bir şekildeydi ve boynuna bağlanmış değildi. Bunun üzerine derhal ambulansı aradım. Bu sırada telefondaki görevlinin verdiği direktifler doğrultusunda eşime ilk yardımda bulunmaya çalıştım. Bir süre sonra polis geldi ve beni oradan aldılar. Ben eşimi öldürmedim" dedi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, bilirkişilerin ifadelerine de başvurulmasına rağmen Beyzanur'un ölüm sebebinin cinayet ya da intihar olduğu konusunda kesin sonuca varılamadı. Ömer Fidan'ın tutukluluk hali, ev hapsine çevrildi.

Dosyayla ilgili 10'uncu duruşma olan karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ömer Fidan, Beyzanur Fidan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Tarafların son savunmaları alındı. Sanık Ömer Fidan, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Beraatimi istiyorum. Ben yapmadım" dedi.

Dosyada araştırılacak başka husus kalmadığına kanaat getiren mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Tüm dosya kapsamında alınan ifadeler, raporlar ve incelemeleri dikkate alan heyet, sanık Ömer Fidan'ın üzerine atılı 'Eşi kasten öldürme' suçunu işlemiş olduğunun sabit olmadığı sonucuna varıldığından beraatine karar verdi.