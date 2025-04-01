Bıçaklar konuştu! Aydın'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde alkollü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Furkan Samet Bacaksız (25), öldürüldü.

Bıçaklar konuştu! Aydın'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü
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DHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:06

Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında Furkan Samet Bacaksız (26), bıçakla yaralandı.

Olayı görenler 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bacaksız, yapılan ilk müdahale sonrası, Aydın Adnan Menderes Araştırma ve Eğitim Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Samet Bacaksız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, bıçaklı saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #112 Acil #adnan menderes

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