Bıçaklar konuştu! Aydın'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü

Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:06

Güncelleme: 01.04.2025 - 10:09

Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında Furkan Samet Bacaksız (26), bıçakla yaralandı.

Olayı görenler 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bacaksız, yapılan ilk müdahale sonrası, Aydın Adnan Menderes Araştırma ve Eğitim Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Samet Bacaksız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, bıçaklı saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.