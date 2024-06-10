Biçerdöver alev aldı: 450 dönüm arazi zarar gördü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, tarladaki biçerdöver yandı. Alevlerin çevreye yayılmasıyla 450 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 16:03
Biçerdöver alev aldı: 450 dönüm arazi zarar gördü
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Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki tarlada sabah saatlerinde yangın çıktı. Tarlada çalışan biçerdöver, henüz bilinmeyen nedenle alev alıp yandı. 

Büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yangın, ekiplerin müdahalesi ve çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. 

Yangında biçerdöver kullanılamaz hale geldi, 450 dönüm buğday ekili arazi de zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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