Biçerdövere bacaklarını kaptırdı, hastanede öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde, ayçiçeği hasadı yaparken kullandığı biçerdöverin tıkanan helezonunu açmak isteyen operatör Barış Can Çetin (24), bacaklarını makineye kaptırdı. Çetin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Sofular Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasında Afyonkarahisar'da yaşayan biçerdöver operatörü Barış Can Çetin, bir süre önce ayçiçeği hasadı için Denizli'nin Tavas ilçesine geldi.
İddiaya göre, Sofular Mahallesi'nde N.E.'ye ait ayçiçeği tarlasına giden Çetin, burada biçerdöverle hasat yapmaya başladı.
Bir süre sonra kullandığı biçerdöverin helezonu tıkandı. Tarla sahibi N.E.'nin biçerdöveri kullanmaya devam etmesini isteyen Çetin, tıkanıklığı açmak için üzerine çıktı. Çetin, düşünce bacaklarını makineye kaptırdı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağır yaralanan Çetin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, N.E. gözaltına alındı.
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