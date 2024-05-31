Biga’da traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Çanakkale’nin Biga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Özcan (72) hayatını kaybetti.
Biga ilçesine bağlı Danişment köyünde yaşayan Hüseyin Özcan, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
17 DE 831 plakalı traktörle seyir halinde olan sürücü Hüseyin Özcan, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özcan’ın öldüğünü belirledi.
Sürücünün cesedi, savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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