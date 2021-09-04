TÜGVA, okulları bırakmıyor!

04 Eylül 2021 Cumartesi, 02:00

TÜGVA, MEB’e yazdığı yazıda, okullarda Medeniyet ve Değerler ile Medeniyet ve Düşünce kulüpleri kurulması, işlemlerin ise TÜGVA temsilcilikleri ile işbirliği içinde yürütülmesinin okullara duyurulmasını istedi.

Danıştay, MEB ile TUGVA arasındaki protokolü iptal etti. Ancak MEB ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı TÜGVA, yeniden protokol imzaladı. Cumhuriyet, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz tarafından imam hatip okullarına, protokole ilişkin uygulama kılavuzu gönderdiğini gündeme getirmişti. Kılavuzda, etkinliklerin gerçekleştirilmesi için okullarda uygun ortamların hazırlanacağı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin etkinlik ve çalışmalarda öğretmen görevlendireceği, okul müdürlüklerinin öğretmen ve öğrencileri teşvik edeceği, konferans salonlarını, sınıfları, derslikleri, atölye ve laboratuvarları hazır bulunduracağı belirtilmişti. 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanması ile birlikte TÜGVA da protokol kapsamında harekete geçti.

MÜDÜRLÜKLERE GÖNDERİLDİ

TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile il milli eğitim müdürlüğünden bir dizi talepte bulunuldu. Protokol kapsamında hazırlanan kılavuzun müdürlüğün Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik ile Hayat Boyu Öğrenme bölümlerine bağlı okul ve kurumlara gönderilmesi istendi.

TÜGVA’nın yazısı doğrutulsunda MEB ile TÜGVA arasındaki protokol, aynı gün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildi ve protokolün, okul müdürlüklerine duyurulması istendi. İlçe milli eğitim müdürlükleri de söz konusu protokolü tüm ilkokul, ortaokul ve lise müdürlüklerine iletti.