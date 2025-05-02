Bilecik'te 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
Bilecik'te apartmanın 3'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.
İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında yaşayan 59 yaşındaki Emriye Turan, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.
İhbar üzerine polis ve sağlık sevk edildi. Ağır yaralanan Turan, yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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