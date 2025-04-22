İstanbul'da panik anları... Kolonlarından ses gelen 6 katlı apartman tahliye edildi!
Güngören ilçesinde 6 katlı bir bina, kolonlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi. Belediye ekipleri bina çevresinde önlem alırken, bina sakinleri ise otellere yerleştirildi.
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta dün akşam saatlerinde panik anları yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; sokakta bulunan 6 katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi.
Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde ayrıntılı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.
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