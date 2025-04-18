Freni patlayan arazöz, otomobile ile üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralı var!
Freni patlayan arazöz önce otomobile sonra da üst geçit duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
İskenderun ilçesinde Deniz Alayı mevkiinde feci bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Haci A. idaresindeki arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan fren arızası sonrası duramayarak Yusuf K. idaresindekiotomobile ardından da üst geçit duvarına çarptı.
Hurdaya dönen arazözde sürücü Haci A. olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Hüseyin K. ağır yaralandı. Kaza anı ise, çevredeki iş yeri yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz, otomobile çarptıktan sonra duvara çarparak hurdaya döndüğü görüldü.
Etiketler: #direksiyon #fren #kaza #hatay
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