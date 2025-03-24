Bilecik’te halk İmamoğlu için sokağa indi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren yurttaşlar Bilecik’te yürüyüş düzenledi.

Bilecik’te halk İmamoğlu için sokağa indi
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ANKA
Yayınlanma: 24.03.2025 - 00:22

İstanbul Büyüşkehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde protesto yürüyüşleri yapıldı. 

Bilecik'te çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan binlerce kişi Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. 

Sloganlar eşliğinde Tevfikbey Caddesi'ne inen kalabalık buradan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

“BİZ DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ”

Yürüyüşte konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı şöyle dedi:

"Saraçhane'de milyonları gördük milyonları. Terörle suçlamaya çalıştılar. Bir daha geri aldılar. Ne oldu? Ekrem Başkanımız içeride. Neye göre, gizli tanıklara göre. Gizli tanığın hiçbir açıklaması yok arkadaşlar. Baştan sona ifadeleri ben de okudum. Bir önceki gün verilen ifadeleri de okudum. Haksızlık, hukuksuzluk. Bambaşka olaylara saptırılmaya çalışması, terörle bağdaştırılması, yolsuzlukla bağdaştırmaya çalışması bunlar akla, fikre hiçbir şey uymuyor. Burada tek anladığımız bir konu var. Burada Ekrem Başkandan korkuluyor. Ayak seslerimiz öyle güçlü geliyor ki öyle güçlü. Artık iktidar bundan çok korkuyor. Ekrem başkanı bu yüzden hapse tıkmaya sebep arandı. Kendilerine göre bir sebep buldular. Ama bizim gençliğimiz var. Daha yolun biz başındayız başında.”


Etiketler: #Bilecik #Ekrem İmamoğlu

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