Bilecik'te iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:19

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:19

Bilecik Pelitözü Gölpark’ta bulunan bir işletmenin önünde İbrahim Ç. ve Semih Ö. aralarında daha önceden husumet bulunan Samet Y. ve Kenan Ç. ile karşılaştı.

İki grup arasında kavga çıkarken İbrahim Ç. elindeki bıçakla Samet Y.'yi kol ve bacağından yaraladı.

Samet Y. ise elindeki tabancanın alt kısmı ile Semih Ö.'yü kafasına vurarak yaraladı. Yaralanan iki kişi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan olay yerinde jandarmanın yapmış olduğu incelemede 7,65 mm boş kovan ele geçirildi. Olayda Samet Y.’nin kullandığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 4 şahıs ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi.