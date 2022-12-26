Bilecik'te kayıp olarak aranan kadın bahçede ölü bulundu
Bilecik'te kızının polisi arayarak kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı kadın apartmanın bahçesinde ölü bulundu.
Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak'ta apartmanın 1'inci katında yaşayan 80 yaşındaki alzheimer hastası Fatime Bozali'den haber alamayan birlikte yaşadığı kızı durumu hemen polise bildirdi.
Harekete geçen ekipler yaşlı kadının cansız bedenini apartmanın bahçesinde buldu. Kadının oturduğu evin penceresinden düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kadının düşüşünü hiç kimsenin görmediği belirtilirken, kızı annesinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili araştırma yapıyor.
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