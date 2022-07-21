Bilecik’te piknik alanlarına girişler yasaklandı
Meteorolojiden alınan son bilgilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak ve rüzgâr kuvvetli olarak etki gösterecek. Bilecik'te hava durumu tahminlerine yönelik önlemler çerçevesinde piknik alanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Bilecik İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, il genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 21.07.2022 tarihinden itibaren 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandı.
Tüm piknik-mesire alanlarında (Bilecik Pelitözü Gölpark da dahil) mangal vb. ateşli piknik yapılmasına 21.07.2022 tarihinden 31.08.2022 tarihine kadar yasak getirildi.
Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
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