Bilecik'te yurttaşlar gazetelerin geç gelmesine tepkili

Bilecik'e gazeteler geç gelince yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:55
Bilecik'te yurttaşlar gazetelerin geç gelmesine tepkili
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Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi geç saatte biten maçların olduğu günlerde Bilecik’te gazeteye erişimde aksaklık yaşanıyor.

Dün gece de Galatasaray-Hatay arasında oynanan Süper Lig maçının ardından gazeteler geç gelince yurttaşlar ancak saat 09.50'dan sonra gazete okumaya başladı.

BAZI GÜNLER SAAT 11'İ BULUYOR

Sabah erken saatlerde işe gidenler duruma tepki gösterirken ilçelerde ise yurttaşların gazeteye ulaşma saatinin 11.00'i bulduğu kaydedildi.

Öte yandan bu aksaklığın gazetelerin il merkezine gelmeden önce Ankara'dan Eskişehir'e, ardından Bozüyük’e gelmesinden kaynaklandığı öğrenildi.


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