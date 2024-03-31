Bilecik'te seçimi kim kazandı? Bilecik başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bilecik yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bilecik'te seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bilecik yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:22
Bilecik'te seçimi kim kazandı? Bilecik başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bilecik yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Bilecikliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki,  Bilecik'te seçimi hangi adey kazandı? 

BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Melek Mızrak Subaşı, AKP'den Mustafa Yaman, İYİ Parti'den Göksel Aydın, Zafer Partisi'nden Kemal Bige, YRP'den Cafer Arslanboğa, DEM Partiden ise Ömer Ege başkan adeyı olarak adey gösterildi.

BİLECİK'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Bilecik'da "Melek Mızrak Subaşı, Mustafa Yaman, Göksel Aydın ne kader oy aldı" yurttaşlar tarafınden merak ediliyor. Bilecik 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


Bilecik haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?

Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?
Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?

Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'

AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu
Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'

ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu