Bilecik'te seçimi kim kazandı? Bilecik başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bilecik yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bilecik'te seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bilecik yerel seçim sonuçları....
Bilecikliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bilecik'te seçimi hangi adey kazandı?
BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Melek Mızrak Subaşı, AKP'den Mustafa Yaman, İYİ Parti'den Göksel Aydın, Zafer Partisi'nden Kemal Bige, YRP'den Cafer Arslanboğa, DEM Partiden ise Ömer Ege başkan adeyı olarak adey gösterildi.
BİLECİK'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Bilecik'da "Melek Mızrak Subaşı, Mustafa Yaman, Göksel Aydın ne kader oy aldı" yurttaşlar tarafınden merak ediliyor. Bilecik 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.
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