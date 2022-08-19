Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na atama

19 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Resmi Gazete’de gece saatlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı’na Ömer Abdullah Karagözoğlu, üyeliklere Orhan Öğe ve Hüsnü Kılıç’ın ataması yapıldı.

DEVLET MALZEME OFİSİ’NE ATAMA

Kararda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mücahit Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Uğur Sancarbaba’nın da atamaları yer aldı.