Bilim ve müzik akademisinin deposunda ölü bulundu

Gaziantep'te bir kişi, çalıştığı bilim ve müzik akademisinin deposunda tavana asılı halde bulundu.

İHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:58
Bilim ve müzik akademisinin deposunda ölü bulundu
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bilim ve müzik akademisinde iddiaya göre, sabah saatlerinde işyerini açan akademi çalışanları, depo kısmına girdiklerinde çalışanlardan Mehmet Y.'yi (53) iple tavana asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. 

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 



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