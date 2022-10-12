Bilim ve müzik akademisinin deposunda ölü bulundu
Gaziantep'te bir kişi, çalıştığı bilim ve müzik akademisinin deposunda tavana asılı halde bulundu.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bilim ve müzik akademisinde iddiaya göre, sabah saatlerinde işyerini açan akademi çalışanları, depo kısmına girdiklerinde çalışanlardan Mehmet Y.'yi (53) iple tavana asılı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cenaze, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi