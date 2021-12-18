Bilmeceye dönen seçimler öncesinde Libya’dan temsilciler Ankara’da temaslarda bulundu

18 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Libya’daki seçimler için belirlenen 24 Aralık tarihi yaklaşırken Libya Temsilciler Meclisi’nden bir heyet Ankara’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen heyet, önceki gün ve dün TBMM’de Dışişleri Komisyonu ve Türkiye-Libya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya geldi.

‘DOĞU’NUN BEKLENTİLERİ

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, TBMM’deki toplantılarda Libya’daki seçimlerin tarihiyle ilgili doğrudan bir değerlendirmede bulunulmazken seçim sürecinde yaşanan belirsizliklere vurgu yapıldı. Görüşmelerde özellikle Libya’nın doğu bölgelerinden gelen milletvekillerinin, Türkiye’nin tüm kesimlerle dengeli bir ilişki kurmasına yönelik beklentilerini dile getirdikleri, Türk Hava Yolları’nın Bingazi seferlerini yeniden başlatması, Türkiye’nin Bingazi’de konsolosluğunu yeniden açması ve Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi’nin Bingazi’yi ziyaret etmesi yönündeki taleplerini ilettiği öğrenildi.

Libyalı vekiller, Türkiye’nin Bingazi Başkonsolosluğu’nun güvenliği konusunda endişeleri giderilene kadar ilk adım olarak buraya fahri bir konsolos ataması önerisini de dile getirdi.

UZLAŞI SAĞLANAMADI

Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Trablus ve Tobruk merkezli taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda 23 Ekim 2020’de kalıcı ateşkes üzerinde uzlaşıya varılmış, 13 Kasım 2020’de BM gözetiminde yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda, başkanlık ve parlamento seçimlerinin, ülkenin bağımsızlık günü 24 Aralık 2021’de yapılması kararlaştırılmıştı.

Libya’yı seçimlere taşıyacak olan geçiş hükümetinin kurulması için 5 Şubat’ta Cenevre’de Libya’nın 74 ayrı bölgesinden gelen temsilcilerin yaptığı seçimde Tobruklu Muhammed Menfi ve Misrata bölgesinden gelen Abdülhamid Dibeybe’nin listesi seçimi kazanmış ve kurulan Ulusal Birlik Hükümeti, 10 Mart’ta Sirte’de toplanan Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu almıştı. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin teşvikine karşın Libyalı taraflar, geçen sürede seçim yasaları konusunda tam bir uzlaşı sağlayamadı.

5 BİN 385 ADAY VAR

Tartışmalar nedeniyle eylül ayında Temsilciler Meclisi, Ulusal Birlik Hükümeti’ne güvenoyunu geri çektiğini açıklasa da seçimler için adaylık süreci devam etti ve birçok isim adaylık açıkladı. Öne çıkan isimler arasında Ulusal Birlik Hükümeti’nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, eski Ulusal Uzlaşı Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Trablus merkezli güçlere karşı savaşan eski Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter ve Libya’nın devrilen lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi bulunuyor. Temsilciler Meclisi seçimleri için de son başvuru tarihine dek 5 bin 385 adayın kayıt yaptırdığı açıklandı, ancak halen nihai aday listesi duyurulmadı.

ERTELEME OLASILIĞI

Uzlaşı çıkmaması sebebiyle seçimlerin 24 Aralık’ta yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Libya Devlet Yüksek Konseyi’nin, 8 Aralık’ta seçimlerin Şubat 2022’ye ertelenmesi önerisinde bulunmasıyla belirsizlik daha da arttı. 16 Aralık’ta Libya Seçim Komisyonu Üyesi Ebubekir Marada’nın “Seçimlerin 24 Aralık’ta yapılması imkânsız hale geldi” açıklaması yapması da erteleme olasılığının iyice arttığını gösterdi. Seçimler için belirlenen 24 Aralık’a bir hafta kala sahada seçimlerin yapılacağına dair hiçbir somut gelişme bulunmuyor.