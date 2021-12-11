BİM'de birçok ürüne zam
Market zinciri BİM'de, başta süt ve süt ürünleri olmak üzere birçok ürüne zam yapıldığı görüldü. Zamlı fiyatlar sosyal medyada paylaşıldı.
Ekonomik krizle birlikte gıda fiyatlarına art arda zam gelirken BİM market zincirlerinde de etiketler değişti.
Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fiyat listesinde, 250 gram tereyağının fiyatı 18.90'dan 29.90'a, 600 gram beyaz peynirin fiyatı ise 34.50'den 50.75'e, 1 litre sütün fiyatı 5,9'dan 9,9'a, 1,5 kilogram yoğurdun fiyatı 10,5'tan 15,5 liraya çıktığı görüldü.
İşte o liste:
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
- Seren Serengil hastaneye kaldırıldı
- Müge Anlı'da hareketli anlar
- Zonguldak'ta korkutan patlama: Yaralılar var
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Netflix'te kesinlikle izlenmesi gereken 20 dizi
- Habertürk sunucusu Ersoy'dan 'tuvalet kağıdı' tepkisi
- Ergin Ataman'dan TBF'ye tepki
- Katar'dan dikkat çeken fotoğraf karesi
- İmamoğlu çağrı yaptı, Mercedes’ten açıklama geldi