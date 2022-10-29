Bin metrelik Türk bayrağı açıldı: Yurttaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yüzlerce yurttaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bin metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı. Kutlamalar, havai fişek gösterisiyle son buldu.
Kırıkkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yahşihan ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından etkinlik düzenlendi. 7'den 70'e birçok yurttaş, bin metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.
Marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutladı. Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren ve protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte yürüyüşe katıldı. Kutlamalar, bando ekibinin seslendirdiği marşların ardından havai fişek gösterisiyle son buldu. Belediye tarafından da etkinliğe katılan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.
Etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, "29 Ekim yani Cumhuriyet Bayramı siz katılınca daha güzel oluyor. Biz kendi aramızda yapınca hiç bir anlamı olmuyor. Cumhuriyet ancak sizlerle güzel. Gençler siz Atatürk'ün dediği gibi 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek, ilerletecek sizlersiniz' diyor. İnşallah daha güzel daha mutlu bir cumhuriyete gideceğiz. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. Sağ olun var olun" dedi.
Yahşihan ilçesinin cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Yahşihan ilçesinde bugün Türkiye'nin dört bir yanından 81 vilayetin temsilcisi gençlerle beraber Yahşihan halkıyla beraber cumhuriyetin coşkusuna eşlik ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda toplanan levazımlar Yahşihan'a geliyor. Yahşihan'dan da cepheye gidiyor" diye konuştu.
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