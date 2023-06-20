Bina yöneticisinin güldüren isyanı: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:36

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:37

Kayseri’de bir bina yöneticisi, bina sakinlerine isyanını bina içerisindeki cama astığı kağıtla gösterdi.

Kağıda yazdıklarıyla adeta içini döken bina yöneticisi, görevini bırakacağını ve artık binanın işleriyle uğraşmaktan sıkıldığını söyledi.

"YAKAMDAN DÜŞÜN ARKADAŞ"

Yönetici, güldüren isyanını kağıda döktüğü şu sözlerle ifade etti:

"Bina sakinlerinin dikkatine. Ekilen bahçeler dışında çiçekliklerin ekilmesine ben izin vermedim ve sorumlusu ben değilim. Açıkçası umrumda da değil. Kim ekiyorsa ona söyleyin beni öne sürmeyin. Herkes işine geldiği gibi davranıyor. Binanın işleri ile de ilgilenmiyorum. bana dert yanmayın, şikayet etmeyin. Ben bina yönetim şirketiyle görüştüm ve bu işi yapmayacağımı ilettim. Aranızda yönetici seçin. Yönetici olmak isteyen varsa gelsin evrakları teslim edeyim. Böylece yakamdan düşün arkadaş. Benim işim başımdan aşkın. O orayı ekmiş öbürü bilmem ne yapmış. Sizin dırdırınız sizin olsun. Vallahi bıktırdınız."