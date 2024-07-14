Binada korkutan yangın: Mahalleli seferber oldu!

Arnavutköy’de, 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin yan binaların çatısına çıkarak hortumlarla yangına müdahale ettiği anlar, yürekleri ağza getirdi. Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 16:46
Binada korkutan yangın: Mahalleli seferber oldu!
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Yangın, saat 15.30’da Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yangında bina çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. 

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar mahalle sakinleri çevre binaların çatılarına çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. 

O anlar kameralara yansırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.


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