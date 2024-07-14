İzmir'de kahreden olay! Otomobilde babasını bekleyen 4 yaşındaki Kazım yangında öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangında, araçta bulunan 4 yaşındaki Kazım Yılmaz, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun, otomobilde kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği öğrenildi.
3 Eylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeki 35 BDR 487 plakalı otomobilde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmına sıçradı ve ardından yanında park halindeki 07 K 0679 plakalı minibüse de sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçtaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan otomobildeki 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Talihsiz çocuğun cansız bedeni, polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Küçük Kazım'ın kolunu incittiği için kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği sırada otomobilde yangının çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.
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