Eber Gölü’nde yangın! Dumanlar iki ilçeden göründü

03 Ekim 2022 Pazartesi, 15:38

Yangın, gölün Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı kısmında meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede gölün büyük bir bölümüne yayıldı. Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken yangın bölgesinden çıkan dumanlar Çay ve Bolvadin ilçelerinden de göründü.

Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemezken, bundan dolayı alevler kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Bölgede çıkan yangın devam ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale için bekliyor.