Bingöl’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 20:31
Bingöl’de 3.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 20.01’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.


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