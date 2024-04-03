Bingöl’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 20.01’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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