Kocaeli'nde iki grup arasında kavga: Yumruklar havada uçuştu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 07:35
Kocaeli'nde iki grup arasında kavga: Yumruklar havada uçuştu
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Darıca ilçesi Millet Bahçesi’nde, önceki akşam sahilde bulunan iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişi birbirine girerken, o anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki kavga, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Her iki grup da bölgeden uzaklaştırılırken gözaltına alınan olmadığı, kavgadan dolayı yaralananların ise Darıca Farabi Hastanesi’ne gittiği öğrenildi.

Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu anlar anbean kameralara da yansıdı.


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