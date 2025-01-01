Cinayetten aranan firari yakalandı!

Afyonkarahisar’da "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan H.E. adlı şahıs, jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Cinayetten aranan firari yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:31

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde H.E. adlı şahsın "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler, şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #ceza #kasten öldürme #firari

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