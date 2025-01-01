Cinayetten aranan firari yakalandı!
Afyonkarahisar’da "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan H.E. adlı şahıs, jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan incelemelerde H.E. adlı şahsın "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler, şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #ceza #kasten öldürme #firari
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'lerde yeni dönem yarın başlıyor
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- 'Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı'
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- Çikolata devinden 'konkordato' kararı
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- Doğalgaz ücreti kararı Resmi Gazete'de
- Şeriat çığırtkanlıkları
- Milli Piyango'da neler oluyor?