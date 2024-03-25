Bingöl’de dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde kar ve tipi nedeniyle dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:02
Bingöl’de dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı
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Genç ilçesinde 2 kişi, ava çıktıkları dağda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yol açma çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süreceğini belirledi. Bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı’ndan askeri helikopter yönlendirildi.

Bulundukları yerden alınan 2 avcı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Avcıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 


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