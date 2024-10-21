Bingöl’de dev uyuşturucu operasyonu: 542 kilo esrar ele geçirildi
Bingöl’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 ayrı araç içerisinde toplam 542 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.
Bingöl’de uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Narkoçelik-44 operasyonu gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Muş-Bingöl Bulvarı üzerinde durdurulan 2 ayrı araç içerisinde yapılan arama sonucu toplamda 542 kilogram esrar ele geçirildi.
Araçların içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalandı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi.
Etiketler: #Bingöl
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