Bingöl'de hasta çocuğu taşıyan ambulans takla attı: Yaralılar var!

Karlıova ilçesinde hasta bir çocuğu taşıyan ambulans, kar nedeni ile kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de hasta çocuğu taşıyan ambulans takla attı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:51

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; içerisinde hasta çocuk, yakını ve 3 sağlık görevlisinin bulunduğu ambulans, sürücüsünün kar nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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