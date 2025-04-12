Bingöl'de hasta çocuğu taşıyan ambulans takla attı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:51

Güncelleme: 12.04.2025 - 12:51

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; içerisinde hasta çocuk, yakını ve 3 sağlık görevlisinin bulunduğu ambulans, sürücüsünün kar nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.